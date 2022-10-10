Российская певица Земфира вновь спела о войне

В ночь с 7 на 8 октября российская певица Земфира выпустила новый мини-альбом под названием «Земфира от Луки».
Об этом сообщается в Instagram российской исполнительницы.
Отмечается, что новый альбом состоит из четырёх композиций. Земфира поёт о войне, угрозе ядерного взрыва, расставании и любви.
В альбом вошли четыре песни –– «II», «Время не щадит», «Апероль», «Мой друг».
В песне «Апероль» Земфира поёт:
«Никогда, никогда
Не встретимся больше
Низачем, низачем
Друг другу звонить,
Улетят поезда
Из Киева в Польшу,
Я останусь курить на перроне,
Обойму патронов запью аперолем.
И в этом мире никто не вечен, кроме нас,
В прямом эфире танцуем, как в последний раз.
Далеко, далеко
Мы столько не сможем
Никого, никого
Не стоит любить.
Послезавтра война
И мы переможем,
Я останусь курить на перроне,
Обойму патронов запью аперолем.
И в этом мире никто не вечен, кроме нас,
В прямом эфире танцуем, как в последний раз.
И в этом мире никто не вечен, кроме нас,
В пустой квартире танцуем под тревожный джаз,
В этом мире никто не вечен, кроме нас,
В прямом эфире танцуем как в последний раз».
Песня «Мой друг» заканчивается фразой «мой друг сошёл с ума и застрелился».
В песне «II» есть следующие строки:
«города горят без остановки
все боятся красной кнопки
тёмное время
горькое время».
Над мини-альбомом певица работала вместе со своим племянником Артуром Рамазановым-Остапенко.
Как пишут поклонники в соцсетях, название альбома «Земфира от Луки» можно считывать по-разному. Во-первых, есть отсылка к Библии (Евангелие от Луки — третья книга Нового Завета, одно из четырёх канонических Евангелий), во-вторых, Лука –– это прозвище самого Артура.
В 2013 году Земфира вместе со своими племянниками-близнецами Артуром и Артёмом Рамазановыми-Остапенко создала группу The Uchpochmack. Уже тогда Артур пользовался псевдонимом «Лука».
Новый альбом вышел перед туром певицы по Европе, который начался вчера, 9 октября, с выступления в Лимассоле, на Кипре.
Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года Земфира выпустила клип на песню «Мясо» о войне в Украине. Это рефлексии артистки на тему зверств, происходивших в Мариуполе.
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