В бою за Украину погиб Александр Калов из Болграда, светлая ему память

Во время выполнения боевых задач по защите Украины в результате множественных осколочных ранений в Херсонской области погиб житель Болградской общины командир десантно-штурмовой роты воинской части морской пехоты, старший лейтенант Калов Александр Александрович.

Об этом сообщили в Болградской районной государственной администрации.

«Храбро и без страха Александр защищал не только свой родной край, но и всю Украину и каждого из нас. Мы никогда не простим агрессору и не забудем подвиг наших героев! Он обменял свою жизнь на нашу, чтобы мы жили в свободной Украине и помнили цену, которую платят наши Герои!” – говорится в сообщении.

Похоронили Александра Калова 6 октября с воинскими почестями на городском кладбище.

Как сообщала Одесса News, 29 сентября вблизи населённого пункта Березнеговатое Николаевской области погиб защитник из Одесской области главный сержант Шевчук Сергей Анатольевич 1984 года рождения.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Болградская РГА/Facebook

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