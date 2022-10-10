Южный фронт за истекшие сутки: враг стягивает силы и технику против ВСУ

Российские войска стягивают живую силу и технику на направление продвижения сил обороны на юге.

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование «Юг» ВСУ.

Отмечается, что противник ведёт активную оборону и стремится удержать занятые рубежи.

«Враг наносит системное огневое поражение по нашим позициям, применяет армейскую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и миномёты вдоль линии боевого столкновения и по прилегающим громадам. Тыловые районы продолжает атаковать нетипичным использованием зенитно-ракетных систем С-300, ракетными ударами с неба и дронами-камикадзе. Для предотвращения продвижения наших войск осуществляет минирование местности. На направление продвижения наших войск враг подтягивает резервы – около 200 военнослужащих и до трёх десятков единиц боевой техники», – говорится в сообщении.

Кроме того, в целях уточнения расположения ВСУ и корректировки огня артиллерии продолжает воздушную разведку беспилотными шпионами.

Украинские противовоздушные силы продолжают уничтожать их — два летательных аппарата «Орлан-10» приземлили в Николаевском районе.

Во второй половине дня враг силами мотострелкового взвода пытался атаковать подразделения Сил обороны по направлению Безводного на Давыдов Брод. Понёс существенные потери и отступил на исходные позиции.

Продолжаются авиаудары, за минувший боевой день их было 7, 5 из которых – по Давыдовому Броду. А дрон-камикадзе атаковал Дудчаны. Обошлось без существенных потерь.

Вечером из акватории Чёрного моря нанесён ракетный удар в направлении Очакова. Повреждены 8 домов, ранен один гражданский житель.

Также из «Градов» и ствольной артиллерии враг обстреливал Куцурубскую громаду по направлению Кинбурнской косы. Человеческих потерь нет.

Авиация ВСУ нанесла 9 ударов по противнику, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 246 огневых задач.

Ориентировочные потери противника за сутки составляют: 44 захватчика, 2 реактивные системы залпового огня «Град», 4 танка, 10 единиц автобронетехники, 4 миномёта 120 калибра. Повреждены 2 танка, 2 бронемашины, самоходная гаубица «Мста-С».

Как сообщала Одесса News, 8 октября Вооружённые силы Украины освободили от российских оккупантов село Шевченковка Бериславского района Херсонской области.

На главном фото миномётчик 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

Фото: ОК «Юг», Генштаб ВСУ/Facebook

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