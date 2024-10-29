Одесская область атакована двумя ракетами, не достигшими целей, но есть погибший

Днём 29 октября россияне атаковали наш регион двумя управляемыми авиационными ракетами Х-31П, не достигшими своих целей.

Об этом сообщает председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Пуски ракет совершены российским истребителем Су-30 из акватории Чёрного моря. К сожалению, в Одесском районе осколком одной из вражеских ракет был убит 71-летний мужчина, который находился у моря», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что с 22.00 28 октября враг нанёс удар баллистической ракетой «Искандер-М» по городу Кривой Рог из Крыма, атаковал 48 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа. ПВО работала в Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской и Полтавской областях. Подтверждено 26 сбитых вражеских БпЛА, 20 беспилотников локационно потеряны, один вернулся в Россию.

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