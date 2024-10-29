Ночью 29 октября Украина вновь подверглась вражеской ракетной и дроновой атакам

С 22.00 28 октября враг нанёс удар баллистической ракетой «Искандер-М» по городу Кривой Рог из Крыма, атаковал 48 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа из направлений Орёл, Курск РФ.

Об этом информирует командование Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что авиация противника круглосуточно запускает управляемые авиабомбы по прифронтовой территории по разным направлениям.

Этой ночью воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины, — говорится в сообщении.

«Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской и Полтавской областях. По состоянию на 09.00 подтверждено 26 сбитых вражеских БпЛА, 20 беспилотников локационно потеряны, один вернулся в Россию», — информируют в ВС ВСУ.

Одесса News сообщала о 66 сбитых из 100 БпЛА в предыдущую ночь в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях. Большинство вражеских БпЛА сбито в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях.

Инфографика: ВС ВСУFacebook

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