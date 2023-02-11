Враг ночью дважды терроризировал южный регион

Враг продолжал терроризировать Одесскую область в течение прошедшей ночи.

Дважды территория региона была атакована вражеской авиацией, — сообщает Оперативное командование «Юг».

«Пытаясь создать панические настроения среди населения приграничных с Молдовой и непризнанным Приднестровьем районах, рашисты направили по расположенной там критической инфраструктуре ракеты воздушного базирования. Двумя Су-24М враг совершил бомбардировку острова Змеиный, сбросив 4 авиабомбы. А из берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма применил 3 противокорабельные ракеты «Оникс», которыми попал в прибрежную зону», — говорится в сообщении.

Человеческих потерь и пострадавших нет, отмечают в ОК «Юг».

Комментируя это сообщение, начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко сказал: «В очередной раз подчёркиваю, что в военное время не все события можно комментировать или выставлять на показ. Я надеюсь, что все это понимают, поэтому прошу всех также воздержаться от комментариев по поводу определённых моментов, которые появляются в социальных сетях».

Как сообщала Одесса News, на юге страны вечером 10 февраля сбиты одиннадцать БПЛА «SHAHED-136».

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