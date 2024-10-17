Украина заблокировала председательство РФ в Комиссии по экозащите Чёрного моря

Украинской делегации во время 44-го очередного заседания Комиссии по защите Чёрного моря от загрязнения удалось не допустить передачу председательства от Румынии России.

Об этом сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

«Украинская сторона считает, что страна-агрессор, развязавшая войну против Украины как стороны Конвенции о защите Чёрного моря от загрязнения, по чьей вине невозможно выполнять Конвенцию и Стратегический план действий по Чёрному морю, не может председательствовать в такой международной институции как Черноморская комиссия. Мы призываем членов комиссии поддержать нашу позицию и принять все необходимые меры для предотвращения подобных случаев вооружённой агрессии в будущем», — подчеркнула во время выступления на заседании заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Елена Крамаренко.

Для справки. Комиссия по защите Черного моря от загрязнения является руководящим органом Конвенции о защите Чёрного моря от загрязнения, сторонами которой являются Болгария, Грузия, Румыния, Турция, Украина и Россия, и международной платформой регионального сотрудничества в вопросах сохранения и воспроизводства экосистем Чёрного моря, обеспечения сбалансированного использования. морских природных ресурсов и ландшафтов.

Основными направлениями работы комиссии является защита морской среды Чёрного моря от загрязнения из наземных источников, сохранение биотического и ландшафтного разнообразия Чёрного моря, борьба с загрязнением нефтью и другими вредными веществами в чрезвычайных ситуациях.

Кстати, на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи Ассоциации омбудсменов Средиземноморья 25 сентября было принято решение об исключении российского омбудсмена из своего состава.

Одесса News информировала, что РФ исключили из управляющего совета Международной морской организации в декабре 2023 года.

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