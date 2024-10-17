Пентагон раскрыл содержимое нового пакета для Украины

Объявленный в среду новый пакет оборонной помощи США для Украины будет включать в себя системы NASAMS, ракеты для противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие, а также другое вооружение и технику.

Об этом говорится в официальном сообщении Пентагона в среду, пишет Укринформ.

«Пакет, выделенный по президентским полномочиям (PDA) ориентировочной стоимостью $425 миллионов, обеспечит Украину дополнительными возможностями для удовлетворения наиболее неотложных потребностей», — отметили в оборонном ведомстве.

По информации Пентагона, в пакет входят дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS, зенитные ракеты RIM-7 и Stinger; ракеты для HIMARS; боеприпасы типа воздух-земля. Кроме того, ВСУ получат снаряды калибров 155 мм и 105 мм; противотанковые ракеты TOW, Javelin и AT-4, стрелковое оружие и боеприпасы. США также передадут Украине бронированные транспортёры HMMWV, подрывное оборудование, запчасти, транспортные средства, вспомогательное оборудование.

«Соединённые Штаты продолжат работать вместе с около 50 членами Альянса и партнёрами через Контактную группу по вопросам обороны Украины и связанными с ней Коалициями возможностей, чтобы удовлетворить срочно необходимые потребности Украины на поле боя», — подчеркнули в оборонном ведомстве США.

Как сообщала Одесса News, Президент Зеленский во время разговора по телефону с президентом США Байденом поблагодарил за выделение нового пакета помощи Украине в сфере безопасности на сумму 425 миллионов долларов.

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