Мэр Одессы посетил с рабочим визитом офис ЮНЕСКО в Париже

Мэр Одессы Геннадий Труханов и директор Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Иван Липтуга посетили с рабочим визитом офис ЮНЕСКО в Париже.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«Очень содержательный диалог, получили ответы на все вопросы. Также разработали план нашего дальнейшего сотрудничества, в частности, по защите нашего культурного наследия», — рассказал мэр Одессы.

Отмечается, что в ходе встречи, помимо прочего, стороны обсудили организационные вопросы, связанные с управлением объекта всемирного наследия «Исторический центр г. Одессы».

«Совместные усилия Одессы и ЮНЕСКО будут способствовать сохранению исторических ценностей и повышению его культурного значения на мировой арене», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что с 13 по 15 октября 2024 года в Париже (Франция) проходила глобальная конференция Fast-Track Cities 2024, в работе которой принимал участие Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Фото и видео: «Одесса»

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