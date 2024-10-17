Мэр Одессы посетил с рабочим визитом офис ЮНЕСКО в Париже

Мэр Одессы Геннадий Труханов и директор Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Иван Липтуга посетили с рабочим визитом офис ЮНЕСКО в Париже.
Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.
«Очень содержательный диалог, получили ответы на все вопросы. Также разработали план нашего дальнейшего сотрудничества, в частности, по защите нашего культурного наследия», — рассказал мэр Одессы.
Отмечается, что в ходе встречи, помимо прочего, стороны обсудили организационные вопросы, связанные с управлением объекта всемирного наследия «Исторический центр г. Одессы».
«Совместные усилия Одессы и ЮНЕСКО будут способствовать сохранению исторических ценностей и повышению его культурного значения на мировой арене», — говорится в сообщении.
Одесса News информировала, что с 13 по 15 октября 2024 года в Париже (Франция) проходила глобальная конференция Fast-Track Cities 2024, в работе которой принимал участие Одесский городской голова Геннадий Труханов.
Фото и видео: «Одесса»
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