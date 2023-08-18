В Одессе появится ещё одно заведение сети MacDonald’s

18 августа мэр Одессы Геннадий Труханов провёл совещание с директором ООО «ЭНЕРДЖИ ЭСТЕЙТ» Александром Бурым по планам строительства заведения сети MacDonald’s на 1-й ст. Люстдорфской дороги.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что участники совещания обсудили благоустройство территории, озеленение и строительство удобной транспортной развязки, проект которой разработан на основе транспортного моделирования данного перекрёстка.

«Когда иностранные компании инвестируют в Украину, это хороший знак. Значит, они не сомневаются в нашей победе. Открытие ещё одного Макдональдса – это новые рабочие места, налоги в местный бюджет. Главное — мы должны учесть все нюансы, чтобы новый объект не мешал дорожно-транспортному движению сложного перекрёстка», — сказал Геннадий Труханов.

Одесса News сообщала о проведении реконструкции зоны МакДрайва на 5-й станции Большого Фонтана в Одессе. Новая схема заезда/выезда значительно разгрузила перекрёсток, сегодня здесь практически нет пробок. Проводятся аналогичные работы по реконструкции зоны МакДрайва на площади Толбухина.

Фото: «Одесса»

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