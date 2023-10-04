Мэр Одессы поздравил с профессиональными праздниками работников культуры и искусства

Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил работников сферы культуры с профессиональными праздниками и вручил почётные награды.

На официальном сайте «Одесса» горсовета напоминается, что 1 октября в Украине отметили Международный день музыки и День работников образования, а 8 октября свой праздник будут отмечать художники.

Мэр Одессы обратился к педагогам художественных школ Одессы и поблагодарил их за то, что даже в условиях военного положения они продолжают обучать подрастающее поколение.

«Эстетическое воспитание детей закладывает фундамент всестороннего развития личности, её формирование, в том числе – в сфере патриотического воспитания детей. Искренняя вам благодарность за ваш труд! А мы вас и дальше будем поддерживать всесторонне и всегда!», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, как 30 сентября одесские библиотечные работники отметили профессиональный праздник — Всеукраинский день библиотек.

Фото: «Одесса»

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