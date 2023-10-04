В Одесском литмузее открылась выставка известного художника Михаила Жука

В Одесском литературном музее открылась юбилейная выставка «Вестник Возрождения» известного украинского художника Михаила Жука.

Михаил Жук работал в Одессе с 1925 до конца своей жизни (1964), был проректором Одесского художественного института, преподавал рисунок, графику и керамику.

В этом году исполняется 140 лет со дня рождения Михаила Жука. Долгое время его работы были недоступны широкой публике. Сейчас у одесситов и гостей города есть уникальная возможность увидеть шедевры мастера, которые находятся в коллекции Музея современного искусства Одессы.

Адрес: ул. Ланжероновская, 2, Золотой зал.

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