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  4. Одеська шашистка встигає оглянути пам’ятки острова Кюрасао, де проходить Чемпіонат світу

Одеська шашистка встигає оглянути пам’ятки острова Кюрасао, де проходить Чемпіонат світу

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Одеситка Вікторія Мотрічко, лідер світового рейтингу гравців з шашок, продовжує виступати в Кюрасао на Чемпіонаті світу, встигаючи у вільний час оглянути культурні пам’тки цього острова у Карибському морі.

Про це повідомила сама спортсменка кореспонденту Одесса News.

«Вчора дві нічиї з польками Мартою Банковські та Станьчук. З першою була цікава партія, з шансами для мене, правда, в кінці цейтноту припустилася помилки і були потрібні точні ходи для нічиєї», — розповіла про результати чергового дня Чемпіонату Вікторія Мотрічко.

Також Вікторія повідомила, що організатори Чемпіонату влаштували його учасникам тур островом.

Вікторія разом зі своїм тренером-консультантом Анатолієм Гантваргом

Як повідомляла Одесса News, Чемпіонат світу на острові у Карибському морі триватиме до 13 жовтня.

Фото: Вікторія Мотрічко спеціально для Одесса News

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