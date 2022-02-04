В Пекине 4 февраля открывается XXIV зимняя Олимпиада, начало в 14 часов

В столице Китая Пекине сегодня, 4 февраля, зажжётся огонь XXIV зимней Олимпиады.

Торжественная церемония открытия Игр-2022 на национальном стадионе «Птичье гнездо» начнётся в 14.00 по киевскому времени, сообщает Укринформ.

Отмечается, что до 20 февраля более 4 тысяч спортсменов из 95 стран выступят в 15 видах спорта и разыграют 109 комплектов наград.

Украину в Пекине представляют 45 спортсменов в 12 спортивных дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

В состав украинской делегации также вошли 26 тренеров, 10 врачей и массажистов, 7 представителей технического персонала.

Кстати. За время независимости Украина завоевала на зимних Олимпиадах 8 наград: 3 «золота» (Лиллехаммер-1994 — одесситка Оксана Баюл — фигурное катание, одиночный разряд; Сочи-2014 — Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная — биатлон, эстафета; Пхенчхан-2018 — Александр Абраменко — фристайл, лыжная акробатика), 2 «серебра»: (Нагано-1998 — Елена Петрова — биатлон, индивидуальная гонка; Сочи-2014 — Вита Семеренко — биатлон, спринт), 3 «бронзы»: (Лиллехаммер-1994 — Валентина Цербе-Несина — биатлон, спринт; Турин-2006 — Лилия Ефремова, биатлон, спринт; Елена Грушина/Руслан Гончаров — фигурное катание, танцы на льду).

Как сообщала Одесса News, церемония открытия Игр-2022 в Пекине станет инновационным грандиозным действом.

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