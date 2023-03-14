Одесские фехтовальщики завоевали медали национальных соревнований

Одесские спортсмены завоевали две медали на национальных стартах по фехтованию на саблях, состоявшихся на прошедших выходных.

Об этом сообщает Отделение НОК в Одесской области.

Отмечается, что опытный одесский фехтовальщик, заслуженный мастер спорта Андрей Ягодка (тренеры – Александр Красовский, Александр Васютин) стал победителем «Всеукраинского турнира сильнейших» среди саблистов в Киеве, а 14-летняя Анна Суворова (тренер – Александр Васютин) в Вишнёвом Киевской области.

В финале традиционного всеукраинского турнира сильнейших Андрей Ягодка одолел своего напарника по сборной Украины Богдана Платонова из Черкасс – 15:11. На первом этапе – в групповом турнире – Андрей одержал 6 побед в 6-ти матчах с общей разницей (30-7), а на пути в финал поочерёдно взял верх над черкасчанином Игорем Маркуниным (15:10), киевскими саблистами Романом Красновидом (15) :6) и Алексеем Стаценко (15:6). Всего в соревнованиях приняло участие 28 спортсменов.

«Вообще, этот турнир почему-то не слишком удачно для меня складывался в прошлые годы. Рад, что сегодня удалось победить. Любая победа на соревнованиях важна, ведь она придаёт уверенность в себе и собственных действиях на дорожке. Сегодня я очень хорошо чувствовал себя, и с самого начала был сконцентрирован, поэтому почти без проблем удалось дойти до финала», — прокомментировал свою победу Андрей.

На всеукраинском юношеском турнире Анна Суворова проиграла в финале своей напарнице по кадетской сборной Украины из Николаева – 10:15. Это последний турнир Анны перед чемпионатом мира среди кадетов и юниоров, который состоится в болгарском Пловдиве с 1 по 9 апреля. В нём также примет участие ещё одна одесская саблистка, которая выступит среди юниорок – 17-летняя Валерия Моренец-Кубанская.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года воспитанники одесской областной ДЮСШ стрельбы вошли в топ-5 в двух видах программы чемпионата Европы среди юниоров (пневматическое оружие), который проходил в Таллинне (Эстония).

Фото: пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

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