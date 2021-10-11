Одесская королева шашек Виктория Мотричко в Италии завоевала медали двух высших проб

Чемпион мира по шашкам, одесситка Виктория Мотричко завоевала золотую медаль в личном первенстве на проходящем в итальянском городе Кьянчано-Терме чемпионате Европы по шашкам, а также серебряную медаль в соревнованиях рапид.



Об этом одесская королева шашек эксклюзивно сообщила корреспонденту «Одесса News».

«Есть успех! Везу в Одессу серебро командного чемпионата Европы в рапиде. Также в личном чемпионате Европы взяла золото!».



Как сообщила известная шашистка, «завтра (11 октября, — ред.) ещё индивидуальный блиц. Был трудный день».

Виктория посетовала, что «из-за отсутствия финансирования не играла в классику и блиц, не играли в командных соревнованиях». Как сказала чемпионка, «приехали и лишь по неудачному стечению обстоятельств — серебро в рапиде», и скромно добавила: «но индивидуально пока неплохо».

Как сообщала Одесса News, в июле 2021 года в столице Эстонии Таллинне Виктория Мотричко завоевала бронзовую медаль на Чемпионате мира по шашкам.

Одесса News желает удачи Виктории Мотричко!

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod