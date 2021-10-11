Кого в Одессе 12 октября затронут отключения воды, газа и света

Во вторник, 12 октября, некоторые потребители Одессы будут отключены от водо-и газоснабжения, а также электричества.

Так, по сообщению филиала Инфоксводоканал, в связи с завершением монтажа нового водопровода на улице Мельницкой с 23:00 12 октября до 09:00 13 октября будут остановлены насосные станции «Главная» и «Южная», вследствие чего будет прекращена подача воды потребителям следующих районов города Одессы и пригорода:

Приморский район;

Малиновский район;

Киевский район;

пос. Червоный Хутор;

ж/м «Радужный»;

ж/м «Совиньон 1-5»;

ЖКП «Таирово».

Отключение не затронет: ж/м «Седьмое небо», Заставу, Ленпосёлок, Слободку.

По информации Управления эксплуатации газового хозяйства Одессы, в связи с проведением работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул.Приморская,1, с 08:30 до 17:30 12 октября будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

№ Адреса отключения

Название организации 1 ул. Приморская Морвокзал, котельная 2 спуск Деволановский, 7 ТОВ «Центрэпи», Детский дом «Сабрина» 3 ул. Приморская, 6, кв.1 КПО 4 ул. Приморская, 3 КПО 5 ул. Приморская, 2, 4, 5, 5а, 6, 6-б население 6 спуск Деволановский, 1, 2 население 7 спуск Польский, 6а население 8 пл. Таможенная, 1а Бизнес-центр «Марин-плаза» 9 пл. Таможенная, 1а ООО «Аксиома» 10 ул. Ю. Олеши, 6 Укрсоцбанк 11 ул. Греческая, 1 ОСББ «Дом №1» 12 ул. Дерибасовская, 1, 3 население (возможно отключение) 13 ул. Польская, 3 население (возможно отключение)

12 октября в связи с проведением плановых работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

1-й Бассейный переулок, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 23, 21Б, 21В, 17а, с 09:00 по 17:00

2-й Бассейный переулок, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, с 09:00 по 17:00

3-й Бассейный переулок, 19, 21, 23, 23а, с 09:00 по 17:00

Авиационная улица, 1, 15, с 09:00 по 19:00

Академика Вильямса улица, 55, 61, с 09:00 по 18:00

Александра Тимошенко улица, 37, 39, 41, 42, с 09:00 по 19:00

Алексеевская площадь, 7, с 09:00 по 19:00

Багрицкого улица, 50, 75А, 52А, 54, 54А, 52, 73, 73/Б, 73А, 75, 56, с 09:00 по 19:00

Балковская улица, 1, 3/1, 7, 7А, 9, 31, с 09:00 по 18:00

Бассейная улица, 4, с 09:00 по 17:00

Веры Фигнер улица, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, с 09:00 по 19:00

Весенняя улица, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 10А, 13а, 21, 14А, 29Б, 23А, 29А, 25А, 25Б, 27а, 23, 25, 27, 29, 33, 41, с 09:00 по 19:00

Глиняная улица, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 33а, 36, 34А, 29А, 35А, 28/1, 41А, 37А, 41/1, 40А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, с 09:00 по 19:00

Ефимова, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 22Б, 22В, 35А, 24А, 34б, 34А, 31а, 14, 42А, 38А, 20а, 37А, 7/3, 7а, 36А, 8А, 22а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 261, с 09:00 по 19:00

Косовская улица, 3, 4, 6, 6А, 8, с 09:00 по 19:00

Люстдорфская дорога, 2Б, 4Б, 4в, с 09:00 по 19:00

Маршала Бабаджаняна улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 12/1, 28, 8а, 16А, 24а, с 09:00 по 19:00

Маршала Малиновского, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76А, 78, 84Б, 84А, 80, 82, 88, 90, 92, с 09:00 по 19:00

Новая улица, 7, с 09:00 по 19:00

Ольгиевский спуск, 8А, с 09:00 по 18:00

Парашютный переулок, 1, 8Б, 2, 2А, 3, 3/1, 3А, 3в, 1А, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 4, с 09:00 по 19:00

переулок Герцена, 2, 3, 5, 8А, 2А, 6, 4А, 7, 8, 9, 10, 11, 51, с 09:00 по 19:00

Поездная улица, 5, 5А, 6, с 09:00 по 19:00

Рекордный переулок, 1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 7/1, с 09:00 по 19:00

Скворцова улица, 2, 22Г, 15, 18, 18/2, 20, 4, 22, 22А, 22Б, 22В, 20А, с 09:00 по 19:00

Скидановская улица, 3, 5, 7, 7-11, с 09:00 по 18:00

Складская улица, 2, 2/4, с 09:00 по 19:00

Софьи Перовской улица, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 33А, 39А, 42А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, с 09:00 по 19:00

Фёдора Пишенина улица, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 23/1, 23А, 16А, 12Б, 32, 14А, 19А, 30А, 30Б, 24В, 12А, 55А, 33а, 51а, 34А, 50А, 35А, 48А, 46а, 38А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, с 09:00 по 19:00

Чернышевского улица, 1, 3, 4, 5, 10, 12, 6/8, 3б, 10/4, 14, 3а, 16/18, 20/1, 24Б, 22/1, 22/2, 22/3, 24а, 22, 24, 26, с 09:00 по 19:00

Шота Руставели улица, 23А, 53/1, 35, 37, 37/, 39, 41, 41В, 43, 23б, 45/2, 45/3, 47, 49, 51, 51А, 51Б, 45, с 09:00 по 19:00

Якова Бреуса улица, 24, 26, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 451, 613, 47А, 44А, 55А, 45/2, 56А, 56Б, 45/3, 57/1, 57/2, 45а, 26/2, 60А, 60Б, 61/1а, 61/2, 61/3, 61/4, 46а, 53/2, с 09:00 по 19:00

Январский переулок, 3, 5, с 09:00 по 19:00.

Одесса News рассказала, как ДТЭК «Одесские электросети» устанавливает на линиях специальные кожухи для защиты птиц от поражения током.

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