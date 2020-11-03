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Кого в Одессе 5 ноября оставят без газа

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В связи с проведением ремонтных работ 5 ноября на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул. Плиева, 1 (ул. Грушевского, 39/3 корп.4) в Одессе у некоторых потребителей отключат газоснабжение.

Об этом сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы.

В частности, газа не будет  в этот день с 09:00 до 17:30 по следующим адресам:

№ п/п
Адреса отключения
Кому отключат
1
ул. М. Грушевского, 39/1, к. 1, к. 2, к. 6
плиты ж/д
2
ул. М. Грушевского, 39/1, к. 1
на крышную котельную
3
ул. М. Грушевского, 39/1, к. 3, к. 4, к. 5
на крышную котельную
4
ул. М. Грушевского, 39/1, к. 6
на крышную котельную
5
ул. М. Грушевского, 39/2, к. 1
плиты ж/д
6
ул. М. Грушевского, 39/2, к. 2
на крышную котельную
7
ул. М. Грушевского, 39/3, к. 1, к. 2, к. 3
на крышную котельную
8
ул. Плиева, 1б,1в.
на плиты и котлы ж/д

Как сообщала Одесса News, 4 ноября у многих жителей Одессы в домах отключат свет и воду.

 

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