Кого в Одессе 5 ноября оставят без газа

В связи с проведением ремонтных работ 5 ноября на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул. Плиева, 1 (ул. Грушевского, 39/3 корп.4) в Одессе у некоторых потребителей отключат газоснабжение.



Об этом сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы.

В частности, газа не будет в этот день с 09:00 до 17:30 по следующим адресам:

№ п/п Адреса отключения Кому отключат 1 ул. М. Грушевского, 39/1, к. 1, к. 2, к. 6 плиты ж/д 2 ул. М. Грушевского, 39/1, к. 1 на крышную котельную 3 ул. М. Грушевского, 39/1, к. 3, к. 4, к. 5 на крышную котельную 4 ул. М. Грушевского, 39/1, к. 6 на крышную котельную 5 ул. М. Грушевского, 39/2, к. 1 плиты ж/д 6 ул. М. Грушевского, 39/2, к. 2 на крышную котельную 7 ул. М. Грушевского, 39/3, к. 1, к. 2, к. 3 на крышную котельную 8 ул. Плиева, 1б,1в. на плиты и котлы ж/д

Как сообщала Одесса News, 4 ноября у многих жителей Одессы в домах отключат свет и воду.