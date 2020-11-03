Кого в Одессе 5 ноября оставят без газа

В связи с проведением ремонтных работ 5 ноября на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул. Плиева, 1 (ул. Грушевского, 39/3 корп.4) в Одессе у некоторых потребителей отключат газоснабжение.
Об этом сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы.
В частности, газа не будет в этот день с 09:00 до 17:30 по следующим адресам:
|
№ п/п
|
Адреса отключения
|
Кому отключат
|
1
|
ул. М. Грушевского, 39/1, к. 1, к. 2, к. 6
|
плиты ж/д
|
2
|
ул. М. Грушевского, 39/1, к. 1
|
на крышную котельную
|
3
|
ул. М. Грушевского, 39/1, к. 3, к. 4, к. 5
|
на крышную котельную
|
4
|
ул. М. Грушевского, 39/1, к. 6
|
на крышную котельную
|
5
|
ул. М. Грушевского, 39/2, к. 1
|
плиты ж/д
|
6
|
ул. М. Грушевского, 39/2, к. 2
|
на крышную котельную
|
7
|
ул. М. Грушевского, 39/3, к. 1, к. 2, к. 3
|
на крышную котельную
|
8
|
ул. Плиева, 1б,1в.
|
на плиты и котлы ж/д
Как сообщала Одесса News, 4 ноября у многих жителей Одессы в домах отключат свет и воду.