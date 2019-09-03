Кому в Одессе отключат газ 4 сентября

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления в переулке Ширяевский в Одессе 4 сентября у некоторых потребителей не будет газа.

Как сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства г.Одессы, с 08:30 до 17:30 в этот день будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

— ул. Одария, 9 — ООО «Форес»

— ул. Одария, 11 — Свято-Николаевский Храм

— ул. Андриевского, 2 — Котельная ОМТП

— ул. Андриевского, 14 — СЧП «ТТТ»

— ул. Щеголева, 14 — Бизнес-центр «Пересыпь»(«ОРМК»)

— ул. Церковная, 2/4 — «УкрНІПЧІ»

— ул. Церковная, 2/4 — Автосалон «Порше»

— ул. Андриевского, 8 — Население