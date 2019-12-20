Кто в Одессе 24 декабря останется без газа

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: Люстдорфская дорога, 100а в Одессе отдельным потребителям прекратят газоснабжение.

Газа, в частности, по утверждению Управления газового хозяйства Одессы, не будет с 10:00 до 17:30 по следующим адресам: