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Кто в Одессе 24 декабря останется без газа

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В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: Люстдорфская дорога, 100а в Одессе отдельным потребителям прекратят газоснабжение.

Газа, в частности, по утверждению Управления газового хозяйства Одессы, не будет с 10:00 до 17:30 по следующим адресам:

№ п/п
Адрес:
Название организации
1
2
 Люстдорфская дорога 114, а, б, в, г, д, е
 Люстдорфская дорога, 55/6
Многоэтажные дома, население
ЖК «Дмитриевский”, крыш.кот
3
  ул. Жаботинского, 56а
ЖК «Дмитриевский”, крыш.кот
4
Люстдорфская дорога , 92/94а
 Бизнес-центр «Кольцо»
5
Люстдорфская дорога , 92/94а
«Сапсан»,ТЦ (Альтер)
6
Люстдорфская дорога , 114в /101
«Счастливая Кроха» ДЦРР – Гресь А.В
 7
Люстдорфская дорога, 92в
 Крюинговое агентство (Офic Гогитидзе Е.Р)
8
 ул. Инглези , 2б ТОВ БЦ «Компас»
9
Люстдорфская дорога , 114
Автомобильний дом «Богдан»
10
  ул. Инглези , 2
«Вега»

 

 

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