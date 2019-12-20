Кто в Одессе 24 декабря останется без газа

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: Люстдорфская дорога, 100а в Одессе отдельным потребителям прекратят газоснабжение.
Газа, в частности, по утверждению Управления газового хозяйства Одессы, не будет с 10:00 до 17:30 по следующим адресам:
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№ п/п
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Адрес:
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Название организации
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1
2
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Люстдорфская дорога 114, а, б, в, г, д, е
Люстдорфская дорога, 55/6
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Многоэтажные дома, население
ЖК «Дмитриевский”, крыш.кот
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3
|ул. Жаботинского, 56а
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ЖК «Дмитриевский”, крыш.кот
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4
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Люстдорфская дорога , 92/94а
|Бизнес-центр «Кольцо»
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5
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Люстдорфская дорога , 92/94а
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«Сапсан»,ТЦ (Альтер)
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6
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Люстдорфская дорога , 114в /101
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«Счастливая Кроха» ДЦРР – Гресь А.В
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7
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Люстдорфская дорога, 92в
|Крюинговое агентство (Офic Гогитидзе Е.Р)
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8
|ул. Инглези , 2б
|ТОВ БЦ «Компас»
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9
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Люстдорфская дорога , 114
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Автомобильний дом «Богдан»
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10
|ул. Инглези , 2
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«Вега»