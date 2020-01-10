Кто в Одессе 15 января останется без газа

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по улице Вице-Адмирала Азарова 15 января будет отключен газ у некоторых потребителей Одессы.
Как сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства города, газа не будет с 10:00 до 17:30 у потребителей по следующим адресам:
|
№
п/п
|
Адрес
|
Название организации
|
1
|
ул. Вице-Адмирала Азарова , 13
|
население
|
2
|
ул. Вице-Адмирала Азарова , 13, кв. 69, 70
|
индивидуальное отопление, квартиры
|
3
|
ул. Вице-Адмирала Азарова , 13-а
|
население
|
4
|
ул. Вице-Адмирала Азарова , 13/1 – 13/10
|
население
|
5
|
ул. Вице-Адмирала Азарова , 13
|крышная котельная