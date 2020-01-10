Кто в Одессе 15 января останется без газа

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по улице Вице-Адмирала Азарова 15 января будет отключен газ у некоторых потребителей Одессы.

Как сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства города, газа не будет с 10:00 до 17:30 у потребителей по следующим адресам: