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Кто в Одессе 15 января останется без газа

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В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по  улице Вице-Адмирала Азарова 15 января будет отключен газ у некоторых потребителей Одессы.
Как сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства города, газа не будет с 10:00 до 17:30 у потребителей по следующим адресам:
п/п
Адрес
Название организации
1
ул.  Вице-Адмирала Азарова , 13
население
2
ул.  Вице-Адмирала Азарова , 13, кв. 69, 70
индивидуальное отопление, квартиры
3
ул.  Вице-Адмирала Азарова , 13-а
население
4
ул.  Вице-Адмирала Азарова , 13/1 – 13/10
население
5
ул.  Вице-Адмирала Азарова , 13
 крышная котельная

 

 

 

 

 

 

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