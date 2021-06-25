В июле за газ будем платить по 7,96 гривни за куб топлива

ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» продолжает поставлять газ населению по годовому тарифному плану «Фиксированный» по 7,96 грн за кубометр с НДС, без стоимости распределения (доставки).

Об этом сообщила пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

В компании напомнили, что для коммерческих бытовых клиентов, которые подали заявку и присоединились к газоснабжению от ГК «Нафтогаз Украины», цена зафиксирована на год — с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Также ГК «Нафтогаз Украины» рассчитала цену тарифного плана «Месячный» в июле, учитывая текущую ситуацию на рынке. Цена составляет 13,13 грн за кубометр.

«Месячное ценовое предложение отображает общую тенденцию роста цен на газ как на украинском, так и на глобальном рынках, то есть является индикативным», — пояснили в компании.

Кстати. Подключение к тарифному плану «Месячный» от ГК «Нафтогаз Украины» происходит только по желанию клиента.

«Поэтому сохраняем спокойствие и готовимся к длительным теплым выходным. Пусть они будут яркими», — резюмирует компания.

По состоянию на конец мая 2021 года ГК «Нафтогаз Украины» обслуживала уже 13% рынка — 1,5 млн домохозяйств, включая клиентов поставщика «последней надежды».

Как сообщала Одесса News, правительство Украины с 20 мая прекратило регулировать цены на газ.

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