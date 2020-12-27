Новогодний подарок от «Нафтогаза»: с января повысят цены на газ для населения

Компания «Нафтогаз Украины» заявил, что цена на газ для бытовых потребителей с января 2021 года вырастет на 14%.

Об этом сообщает официальный сайт компании.

В январе, по тарифу «Месячный», кубический метр газа будет стоить 7,22 гривны без стоимости доставки, что на 14% выше по сравнению с декабрём 2020 года. Сейчас стоимость газа за куб. м составляет 6,33 грн.

Изменения тарифа в компании объясняют «сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо». Впрочем, в компании напоминают, что такая цена в январе «традиционно остаётся ниже среднерыночной».

Как сообщала Одесса News, 27 октября «Нафтогаз» установил ноябрьскую цену на газ для населения по тарифу «Месячный» на уровне 6,33 грн за куб. м, что на 34% больше, чем в октябре (4,7 грн/куб.)

Ранее Нафтогаз повысил цены на газ для теплоэнерго. Цены на газ для производителей тепла в декабре увеличились на 13,5% и составили 6 103,10 грн за тысячу кубометров.