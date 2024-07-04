Россия заявила о готовности и после 2024 года поставлять газ в Европу через Украину

Россия готова продолжать поставку газа через Украину в Европу по окончании контракта, действие которого истекает в конце этого года.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на TRT Haber, об этом вице-премьер России Александр Новак сказал журналистам в Казахстане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

“Мы готовы продлить поставки газа через Украину после 2024 года… Снабжение осуществляется с их (Украины, — ред.) территории, у них свои правила. Продолжение зависит от их желания. Мы готовы продолжать снабжение”, — цитирует Новака турецкий телеканал.

Он также напомнил, что контракт на поставку российского газа в Европу через Украину истекает в 2024 году.

У украинской стороны нет желания продлевать газовый контракт с Российской Федерацией, потому что не хочет, чтобы она зарабатывала здесь деньги. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Сейчас рассматриваются альтернативные шаги, как мы можем использовать трубу с другим поставщиком газа, другой страной. Продолжаются переговоры. Мы не хотим продлевать газовый контракт с Российской Федерацией. Мы не хотим, чтобы они здесь зарабатывали деньги», – сказал он.

Зеленский добавил, что соглашение о замене российского газа азербайджанским является «одним из обсуждаемых сейчас предложений».

«Сейчас этим вопросом занимаются чиновники», – отметил глава государства.

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