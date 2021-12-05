Издание Bild опубликовало план нападения РФ на Украину: блокировка портов и осада Киева

Российская Федерация готова атаковать Украину одновременно с нескольких фронтов.

Как сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на источники Bild, нападение может произойти в конце января – начале февраля 2022 года.

Одни инсайдеры издания говорят, что атака пройдёт одновременно со стороны аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Другие источники из НАТО рассматривают атаку в три этапа, каждый из которых может стать последним в операции, если реакция Запада на вторжение приведёт к переоценке ситуации.

На первой фазе, согласно предполагаемому плану РФ, будет захвачен юг Украины, чтобы обеспечить поставки в Крым, а также отрезать Украину от моря и, таким образом, от поставок. В то же время в Херсонской области будут проводиться «воздушно-десантные операции спецназа», которые заблокируют мосты через Днепр и, таким образом, прекратят снабжение украинцев.

Параллельно с первой фазой войны воздушные силы РФ и баллистические ракеты «ослабят военный потенциал Украины по всей стране», пишут журналисты. Если Кремль увидит, что условия для этого выполнены, российские танковые части могут перейти границу в Луганской и Харьковской областях и продвинуться к городам Днепр и Полтава.

Прежде всего они будут окружать города и отключать электричество, газ, а также отрезать поставки продуктов питания. Через несколько недель россияне «могут прославить себя как «спасители» мирного населения, вторгнуться в капитулирующие города и спасти украинское население от голода или смерти», — говорит один из источников издания.

На третьем этапе армия РФ должна наступать на Киев с севера. При этом источники Bild не исключают вариант, что наступление на столицу может начаться и раньше, «если того потребуют обстоятельства».

Стратеги НАТО не уверены, будет ли считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко участвовать в боевых действиях. Если это произойдёт, то Беларусь станет отправной точкой для российских или даже белорусских атак и это приведёт к осаде Киева с северо-востока и северо-запада.

Впоследствии российские войска продвинутся «примерно до линии Коростень–Умань, чтобы отрезать поставки из Западной Украины. Тогда можно было бы ждать капитуляции Киева, а значит, и Украины под давлением Запада», пишут журналисты.

Если такой сценарий будет реализован, то Россия займёт около двух третей нынешней территории Украины, говорят источники.

Другой инсайдер сказал же, что если Россия начнёт полноценную войну, то против неё введут санкции и в таком случае уже «не будет смысла останавливаться на полпути» в захвате Украины.

Как сообщала Одесса News, 30 октября The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной, что вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор ЦРУ США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что Россия ведёт масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за её пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины «будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января», подчеркнул он. 21 ноября Буданов сообщил, что вблизи границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов», и обвинил Киев в подготовке к агрессии «против «ЛНР» и «ДНР», что в МИД Украины опровергли.

The New York Times написала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. США и НАТО в ноябре неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений. В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию, что за эскалацию агрессии в Украине США введут новые экономические санкции, «от которых до сих пор воздерживались».

Путин 1 декабря заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток, на что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз повторил, что у России нет права вето на вступление Украины в Альянс.

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