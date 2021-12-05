Трамвая №10 в Одессе по выходным не будет, а автобус №121 пойдёт другим путём

В Одессе по выходным будет временно прекращена работа трамвайного маршрута №10 и вносятся изменения в маршрут автобуса №121.

Об этом сообщает Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета.

Отмечается, что временное закрытие движения городского общественного транспорта связано с проведением работ по капитальному ремонту перекрёстка улицы Шота Руставели с улицей Авиационной, ремонтом трамвайных путей на переезде.

«5 (возможно), 11-12 и 18-19 декабря 2021 года (в выходные дни) или до завершения работ будет прекращена работа трамвайного маршрута № 10. С 4 по 19 декабря 2021 года или до завершения работ будут внесены изменения временного характера в схему движения автобусного маршрута № 121», — говорится в информации Департамета.

Работа автобуса будет организована в направлении движения к ул. Сахарова – от ул. Бреуса на Люстдорфскую дорогу и дальше по маршруту.

Как сообщала Одесса News, в связи с временным закрытием движения автотранспорта по ул. Житомирской в Одессе до 6 утра 6 декабря (или до завершения работ) внесены изменения временного характера в схемы движения городского общественного транспорта.

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