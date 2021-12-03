С 3 декабря в Одессе меняется схема движения некоторых автобусных маршрутов

В связи с временным закрытием движения автотранспорта по ул. Житомирской в Одессе с 20:00 03 декабря до 06:00 06 декабря (или до завершения работ) вносятся изменения временного характера в схемы движения городского общественного транспорта.

По сообщению Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета, меняется движение

автобусных маршрутов №№201, 202: в направлении движения к ул. Николая Аркаса – от ул. Столбовой на ул. Мельницкую, ул. Василия Стуса, ул. Столбовую, Дальницкое шоссе и далее по маршруту;

— в направлении движения к железнодорожному вокзалу — от Дальницкого шоссе на ул. Столбовую, ул. Василия Стуса, ул. Мельницкую, ул. Степную, ул.Богдана Хмельницкого и далее по маршруту;

— в направлении движения к железнодорожному вокзалу — от Дальницкого шоссе на ул. Столбовую, ул. Василия Стуса, ул. Мельницкую, ул. Степную, ул.Богдана Хмельницкого и далее по маршруту; автобусного маршрута №280- в направлении движения к ул. Архитекторской – от Дальницкого шоссе на ул. Столбовую, ул. Василия Стуса, ул. Мельницкую, ул. Балковскую, ул. Корнюшина, ул. Святослава Рихтера и далее по маршруту и в направлении движения к кладбищу «Западное» – от ул. Святослава Рихтера на ул. Спартаковскую, ул. Поездную, ул. Балковскую, ул. Мельницкую, ул. Василия Стуса, ул. Столбовую, Дальницкое шоссе и далее по маршруту.

Как сообщала Одесса News, в связи с проведением работ по замене рельсов и асфальтированию проезжей части в пределах железнодорожного переезда «Житомирский», с 3 декабря прекращается движение автотранспорта по улице Житомирской в Одессе.

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