Одесское сельское застолье плавно перешло в смертельную драку: убийца задержан

Полиция в Одесской области задержала 31-летнего жителя Подольского района по подозрению в убийстве своего приятеля.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, злоумышленника поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Трагическое событие произошло 30 ноября в селе Бочмановка Куяльницкой Объединённой территориальной громады.

В правоохранительные органы обратился местный житель и заявил, что он во время застолья поссорился со знакомым из соседнего села и в завязавшейся после словесной перепалки драке нанёс ножевой удар 49-летнему собутыльнику. Травмы оказались несовместимыми с жизнью — тот умер на месте события.

«Тело умершего было отправлено на судебно-медицинское обследование. Фигуранту сообщили про подозрение по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, следователи под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры ходатайствуют об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», — прокомментировал в.и.о. начальника Подольского районного управления полиции Виталий Мельниченко.



Как сообщала Одесса News, в ноябре 2021 года в одном из развлекательных заведений на улице Добровольского в Одессе полицейские задержали гражданина иностранного государства, нанесшего 28-летнему мужчине рукояткой ножа в висок, от чего у потерпевшего случился перелом основания черепа и ушиб головного мозга.

Фото и видео: Нацполиция

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