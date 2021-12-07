Одессит шёл домой, получил по голове, очнулся без смартфона, денег и перстня

В Одессе полицейские оперативно арестовали 32-летнего преступника, ограбившего в безлюдном переулке горожанина.

По сообщению Главного управления Нацполиции в Одесской области, преступник проследил за 47-летним мужчиной, который возвращался поздним вечером домой. Зайдя в пустынный переулок, одессит получил удар по голове. Нападавший отобрал у своей жертвы смартфон, перстень и 800 гривен.

«Уже утром оперативники задержали злоумышленника и изъяли имущество жертвы», — говорится в сообщении.

«За грабёж, в сочетании с насилием, фигуранту объявили о подозрении в части 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины и поместили в СИЗО. Ему грозит до шести лет лишения свободы», — сказала заместитель начальника отдела полиции №5 Одесской районной полиции №1 Алёна Кумайгородская.

Как сообщала Одесса News, 6 декабря в Одессе полицейские объявили 21-летнему горожанину подозрение в краже из магазина одежды на улице Екатериненской.

Фото: Одесское райуправление полиции №1

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