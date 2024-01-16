За что жителя Белгород-Днестровского района приговорили к 10 годам неволи

По доказательствам полицейских обвинительный приговор получил житель Белгород-Днестровского района, совершивший разбойное нападение на односельчанку, изнасиловавший её и пытавшийся её убить.

Подробности уголовного дела сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Трагическое для пострадавшей событие произошло в конце августа 2023 года, когда злоумышленник проник ночью через незапертую дверь в частный дом односельчанки в поисках ценных вещей.

«Чтобы подавить попытки хозяйки сопротивляться, мужчина пригрозил ей физической расправой, а для усиления давления ударил рукой по голове и зажигалкой поджёг на ней одежду. В дальнейшем правонарушитель забрал у потерпевшей сбережения в сумме 300 гривен и мобильный телефон стоимостью 1200 гривен», — раскрывает детали преступления полиция.

Отмечается, что преступник на этом не остановился, а изнасиловал женщину и попытался убить её, чтобы скрыть преступление. Он начал душить потерпевшую, а когда она потеряла сознание – связал ей руки и ноги простынёй, забросал одеждой и одеялами и поджёг, а сам сбежал с похищенным имуществом.

«Когда огонь начал обжигать, женщина пришла в себя, выбралась из-под горящих вещей и позвала на помощь соседа, который и вызвал правоохранителей. Уже к утру полицейские разыскали злоумышленника и задержали в процессуальном порядке», — информирует полиция.

Во время обыска жилья подозреваемого правоохранители изъяли похищенные у женщины телефон и деньги.

Суд удовлетворил ходатайство следователей и избрал правонарушителю меру пресечения в виде содержания под стражей.

«После проведения ряда экспертиз и сбора достаточного количества доказательств преступных действий фигуранта следователи под процессуальным руководством Белгород-Днестровской окружной прокуратуры выдвинули ему обвинения в нападении с целью завладения чужим имуществом, насилии, проникновении в жилище, совершённом в условиях военного положения, изнасиловании; в завершённом покушении на умышленное убийство с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое уголовное правонарушение.

По словам начальника Белгород-Днестровского райотдела полиции Павла Бобчинского, обвинительный акт правоохранители направили в суд, который признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Одесса News информировала, что в январе 2024 года за совершение кражи и трёх грабежей правонарушитель проведёт за решёткой по приговору одесского суда 5,6 лет.

Фото: Нацполиция

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