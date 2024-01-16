Одесские спасатели сообщили о двух жителях, погибших на пожарах за сутки

15-16 января в Одессе и Белгород-Днестровском районе Одесской области произошли два пожара со смертельным исходом.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС в Одесской области.

Так, сегодня в 00:39 в Службу спасения поступило сообщение о задымлении квартиры на 2-м этаже двухэтажного жилого дома на улице Атамана Чепыги в Пересыпском районе Одессы.

На месте спасателями установлено возгорание домашнего имущества. В 00:58 пожар локализован и в 01:05 — ликвидирован на общей площади ~5 кв. метров. Во время тушения пожара обнаружено тело хозяина (1970 года рождения). Причина пожара и ущерб – устанавливаются. От ГСЧС привлекались 4 единицы техники и 22 спасателя, — говорится в сообщении.

Ещё одна жертва пожара — 88-летний хозяин жилого дома на Центральной улице села Новая Царичанка Белгород-Днестровского района.

«Вчера, в 14:21, в Службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома. На месте спасателями установлено возгорание домашнего имущества и кровли частного жилого дома. В 15:18 пожар локализован и в 16:26 — ликвидирован, на общей площади ~50 м.кв. Во время тушения пожара обнаружено тело хозяина (гражданина 1936 года рождения)», — информируют спасатели.

Также, как и в при пожаре в Одессе, причины вовзгорания и ущерб пока устанавливаются.

Одесса News информировала, что одесским спасателям 11 января 2024 года пришлось дважды выезжать на вызовы в Одесский район для ликвидации пожаров.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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