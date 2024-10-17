В бою за Украину погиб житель Одесской области Руслан Ейников, светлая ему память

На войне 28 сентября в районе населённого пункта Дружба Бахмутского района Донецкой области погиб житель села Прилиманское Одесской области, гранатомётчик механизированного батальона ВЧ А0666 Руслан Ейников.

Он выполнял боевую задачу на Донецком направлении, сообщили в Авангардовской общине.

Руслан Ейников родился 16 сентября 1977 года. 19 лет проработал в органах внутренних дел, а последние годы — в ЖКУ «Драгнава».

У него была жена и двое детей.

Простились с защитником 4 октября.

Одесса News сообщала, что 16 октября 2024 года в Любашёвской общине Одесской области провели в последний путь с воинскими почестями Юрия Богаченко, военнослужащего автомобильного взвода подвоза продовольствия, вещевого и военно-технического имущества роты материального обеспечения воинской части.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Авангардовская громада/Telegram

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy