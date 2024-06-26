СБУ предотвратила в Одессе теракт

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили серию терактов в Одессе. В результате комплексных мероприятий в областном центре задержаны двое мужчин, работавших на ФСБ.

Как сообщает в Facebook Управление СБУ в Одесской области, по заказу российской спецслужбы фигуранты готовили поджог автомашин украинских военных на территории города.

«Для совершения преступления злоумышленники использовали легковоспламеняющийся разжигатель, который должен был ускорить возгорание транспортного средства. Чтобы определить потенциальные цели, фигуранты объезжали городские улицы, где фиксировали номерные знаки и места парковки авто, за рулём которых находились военнослужащие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полученную информацию они дистанционно передавали своему российскому куратору. Для коммуникации использовали специально созданный телеграмм-канал, который администрировали представители вражеской спецслужбы. После «отмашки» от ФСБ исполнители поджигали выбранное куратором авто, а затем скрывались по разным адресам.

Так, они сожгли служебный автомобиль воина из боевой бригады ВСУ, которая дислоцируется на территории региона. После совершения преступления террористы пытались на время «залечь на дно», чтобы потом продолжить серию поджогов. Однако правоохранители сорвали вражеские планы – установили места нахождения обоих злоумышленников и задержали их в собственных домах.

По данным следствия, одним из задержанных является ранее судимый наркодилер из Одессы. Для совершения преступлений рецидивист привлёк наркозависимого местного жителя, согласившегося быть сообщником в обмен на дозу наркотиков.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствми преступления, ёмкости с зажигательной жидкостью, банковские карточки, на которые должны были получить «вознаграждение» от оккупантов.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершённый по предварительному сговору группой лиц, причинивший значительный имущественный ущерб).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Одесса News информировала, что в Одесской области по материалам СБУ 6 лет тюрьмы получил сторонник рашизма, находившийся на постоянной связи с генерал-полковником Игорем Ильяшом – заместителем директора росгвардии.

Фото: УСБУ в Одесской области

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