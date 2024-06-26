Генсеку НАТО Столтенбергу нашли замену

Североатлантический союз 26 июня назначил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генеральным секретарём НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба Альянса, пишет издание ГОРДОН.

В сообщении отметили, что Рютте приступит к обязанностям с 1 октября 2024 года, когда истечёт срок полномочий Йенса Столтенберга, 10 лет руководившего Альянсом.

Столтенберг заявил в соцсети Х, что «горячо приветствует» своего преемника. Он назвал Рютте «сильным лидером и сторонником консенсуса».

«Я желаю ему всяческих успехов в дальнейшем укреплении НАТО. Я знаю, что оставляю НАТО в надёжных руках», – написал Столтенберг.

Йенс Столтенберг

Столтенберг занимал пост генсека НАТО с октября 2014 года. Его полномочия истекают 30 сентября 2024 года.

В июне 2024 года Рютте поддержали все 32 страны-участницы оборонного блока, включая Венгрию. В обмен на поддержку Рютте пообещал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что страна будет иметь право отказаться от участия в мероприятиях НАТО в поддержку Украины, которые будут проходить за пределами стран НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у него «очень крепкие» отношения с Рютте, и отмечал, что будет рассчитывать на его поддержку приглашения Украины в НАТО. В то же время сам Рютте, говоря о предстоящем в июле саммите Альянса, подчёркивал, что НАТО «не может обещать слишком многое Украине».

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