«Укроборонпром» совместно со страной – членом НАТО строит боеприпасный завод

Подписано соглашение между Государственным концерном «Укроборонпром» и страной – членом НАТО о строительстве боеприпасного завода.

Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба «Укроборонпрома«.

Отмечается, что это уже второе оборонное предприятие, о строительстве которого были достигнуты международные договорённости и заключён соответствующий документ. При этом в концерне не рассказали о стране – члене НАТО и не раскрыли какие-либо детали о строительстве завода.

Кроме этого, в «Укроборонпроме» заявили, что предприятия государственного ОПК работают круглосуточно над производством, модернизацией и восстановлением требуемого вооружения для ВСУ.

Так, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину предприятия концерна передали ВСУ в пять раз больше военной техники и вооружения, чем за весь 2021 год.

Кстати. В августе 2022 года «Укроборонпром» создал центр по техобслуживанию и ремонту иностранного вооружения и техники. Он получил название Международный инженерный центр, или «МІЦь». 26 августа «Укроборонпром» совместно с Генштабом ВСУ разработали программу развития беспилотных систем.

Как сообщала Одесса News, в июле 2021 года в Одессе прошёл международный форум по сближению оборонной промышленности Украины с НАТО.

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