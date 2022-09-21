Одесса приглашает на семейный фестиваль “FAMILY WEEKEND”

Одесситов и гостей города приглашают на семейный благотворительный фестиваль “FAMILY WEEKEND” при поддержке Forpost fest, БФ “Форпост Украины” и БФ “Песочница Одессы”.
В субботу, 24 сентября, в парке Шевченко, «Ракушка» (у стадиона «Черноморец») Вас ждут:
- множество мастер-классов для детей;
- благотворительная ярмарка, где Вы сможете приобрести различные поделки, изготовленные собственноручно мастерами;
- лотерея с розыгрышем призов;
- благотворительный аукцион;
- фотозоны, где можно сделать крутое фото в ретро-автомобилях или с колонной байкеров;
- уголок ведьм, где можно загадать желание;
- невероятные эмоциональные выступления Jazzets, группы 4.5.0, сказочной этнорок-группы украинских эльфов «ЯРРА».
В случае воздушной тревоги мероприятия временно будут прекращены, участникам сообщат о возможных действиях и эвакуации в бомбоубежища вблизи места проведения мероприятия.
Начало фестиваля с 10:00 до 21:00.
Вход бесплатный.
Все собранные средства будут направлены на закупку и оборудование мобильного стоматологического кабинета для ВСУ.
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