Одесса приглашает на семейный фестиваль “FAMILY WEEKEND”

Одесситов и гостей города приглашают на семейный благотворительный фестиваль “FAMILY WEEKEND” при поддержке Forpost fest, БФ “Форпост Украины” и БФ “Песочница Одессы”.

В субботу, 24 сентября, в парке Шевченко, «Ракушка» (у стадиона «Черноморец») Вас ждут:

множество мастер-классов для детей;

благотворительная ярмарка, где Вы сможете приобрести различные поделки, изготовленные собственноручно мастерами;

лотерея с розыгрышем призов;

благотворительный аукцион;

фотозоны, где можно сделать крутое фото в ретро-автомобилях или с колонной байкеров;

уголок ведьм, где можно загадать желание;

невероятные эмоциональные выступления Jazzets, группы 4.5.0, сказочной этнорок-группы украинских эльфов «ЯРРА».

В случае воздушной тревоги мероприятия временно будут прекращены, участникам сообщат о возможных действиях и эвакуации в бомбоубежища вблизи места проведения мероприятия.

Начало фестиваля с 10:00 до 21:00.

Вход бесплатный.

Все собранные средства будут направлены на закупку и оборудование мобильного стоматологического кабинета для ВСУ.

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