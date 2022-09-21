От 6 до 11 лет тюрьмы получили аферисты, нагло обманувшие 94-х одесситов

11, 7 и 6 лет проведут за решёткой основательница строительной фирмы и двое её подельников — сотрудников предприятия по продаже недвижимости — за мошенничество с квартирами в новостройках на сумму 23 млн грн.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Отмечается, что все трое признаны виновными.

«Приговором Ильичёвского горсуда Одесской области аферистке назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества, её подельникам – 7 и 6 лет заключения с конфискацией имущества соответственно. Прокурором в суде доказано, что в 2013 году женщина с целью обогащения основала строительную компанию по строительству жилых и нежилых зданий и разработала схему по завладению средствами инвесторов под предлогом продажи им имущественных прав на квартиры в новостройках», — говорится сообщении.

Установлено, что аферистка привлекла к реализации своих преступных планов мужа и брата, арендовала на год земельный участок в с. Молодёжное Овидиопольского района и начала рекламную кампанию в средствах массовой информации по строительству трёхэтажного 2-х секционного 52-х квартирного жилого дома с мансардным этажом и продажи квартир по низким ценам.

Для придания вида законности «оборудки» перед будущими покупателями мошенники подготовили соответствующие документы, якобы предоставляющие право на строительные работы, и построили на участке два этажа с целью имитирования успешного строительства.

«Осуждённые показывали новым клиентам начальный этап работ, уверяя, что строительство ведётся быстрыми темпами и необходимо успеть приобрести будущее жильё по привлекательному предложению», — установлено следствием.

Подельники обещали предоставить выгодные условия рассрочки на приобретённые квартиры, которые после строительства будут якобы оборудованы 2-контурным котлом. Кроме того, злоумышленники показывали пострадавшим смежные незастроенные участки, которые на самом деле им не принадлежали, и убеждали граждан приобрести квартиры в будущей застройке.

Всего от мошеннических действий пострадали 94 гражданина, которым нанесён ущерб более чем на 23 млн гривен. Гражданские иски всех потерпевших судом удовлетворены.

Как сообщала Одесса News, в марте 2021 года в Одессе была задержана преступная группировка, занимавшаяся мошенничеством с недвижимостью.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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