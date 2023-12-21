Трое одесских полицейских сядут на скамью подсудимых

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 3-х оперуполномоченных одного из райуправлений одесской полиции и руководителя почтового отделения по факту коррупции, превышения служебных полномочий, вымогательства, незаконного лишения свободы и кражи.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что полицейские организовали преступную схему заработка, связанную с систематическим получением взяток от граждан. Так, без оформления процессуальных документов, они задерживали граждан при получении посылок с якобы наркотиками в почтовых отделениях и требовали от них или их родственников средства за непривлечение к уголовной ответственности.

К своему «делу» стражи порядка привлекли руководителя одного из почтовых отделений Одессы, который предоставлял необходимую информацию о клиентской базе.

Таким образом, сообщники получили почти 140 тыс грн неправомерных средств от 4 граждан, которых незаконно держали в автомобиле, требуя деньги.

Также обвиняемые проникли в квартиру ещё одного потерпевшего, где в ходе несанкционированного обыска якобы нашли наркотики и выдвинули мужчине требование о предоставлении им 10 тыс долл. США, а в случае отказа угрожали применить физическую силу и упрятать за решётку. Потерпевший был вынужден отдать сообщникам 400 тыс. грн и криптовалюту 1497 USDТ. Кроме того, злоумышленники похитили из дома мужчины 97 тыс долл. США.

В целях конспирации и прикрытия своей преступной деятельности полицейские передвигались автомобилями на подвесных номерных знаках, а преступные средства переводили на счёт родственницы одного из фигурантов.

Следствие в отношении ещё одного участника организованной группы – бывшего правоохранителя — продолжается, он объявлен в международный розыск.

Одесса News информировала, что в апреле 2023 года в Одессе разоблачён заместитель начальника отдела полиции по превентивной деятельности одного из райотделов полиции Одесской области на взятке с наркодельца за смягчение ему наказания.

Фото: Одесская облпрокуратура

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