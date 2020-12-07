Кто из одесской полиции ударил народного депутата

Стало известно имя поднявшего руку на народного депутата Украины Татьяну Плачкову во время первой сессии Одесского областного совета 4 декабря.

Об этом сообщается на сайте «Оппозиционной платформы — За жизнь».

«Травмы нанёс ей заместитель начальника одесской полиции Сергей Махотин, который стоял во главе полицейского спецназа, незаконно ворвавшегося по распоряжению Сергея Гриневецкого в зал заседаний областного совета и пытавшегося вышвырнуть депутатов оттуда», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, по словам Плачковой, телесные повреждения она получила от полицейского во время конфликта с потасовкой, который возник на сессии между депутатами из разных партий и для прекращения которого на место происшествия прибыли полицейские. В помещении облсовета медиками была оказана ей медицинская помощь после обращения по поводу ушиба плеча.

«По данному сообщению будет назначено служебное расследование, — отметил начальник полиции региона Олег Бех. — Если будет установлена ​​причастность полицейского к травмированию народной избранницы, к нему будут приняты самые строгие меры».

Кстати. По информации «Инфо-центр.Одесса», заместитель Олега Беха Сергей Махотин, достался ему «по наследству» от Георгия Лорткипанидзе. Хотя и Лорткипанидзе в апреле 2016 года назначил его не по собственной инициативе, а по настоятельной рекомендации замминистра внутренних дел Сергея Ярового. Имеет прямой выход на министерство, считает себя в областном управлении полиции если не первым, то и не вторым. Он курирует сферу общественной безопасности, в которую входят также такие вопросы, как уличная торговля и многое другое. СМИ неоднократно обвиняли Махотина в «крышевании» таких сфер, как полулегальные игровые автоматы, а также, например, незаконные валютные операции на «Книжном» рынке. «По роду службы» Сергей Махотин имеет тесные отношения с рядом уличных группировок радикального толка — в частности, с ним якобы связано общественное формирование «Левый берег», а в прошлом Махотин плотно работал с одесской ячейкой «Правого сектора».