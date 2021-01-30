В Одесской области произошло двойное изнасилование

26 января 42-летний житель одного из сёл Раздельнянского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал свою 56-летнюю односельчанку и её 26-летнюю дочь, применив к ним насилие.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

«По ходатайству прокуроров Раздельнянской местной прокуратуры взят под стражу подозреваемый в изнасиловании двух женщин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Раздельнянского районного отдела полиции.

За это преступление законом предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года в Татарбунарском районе Одесской области полицейские задержали 25-летнего злоумышленника, который изнасиловал и обокрал 73-летнюю женщину.

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