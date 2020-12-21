Полиция задержала 25-летнего жителя Татарбунар за изнасилование пожилой женщины

В Одесской области полицейские задержали злоумышленника, который изнасиловал и обокрал пожилую женщину.

Об этом сообщает Татарбунарское отделение полиции, сотрудники которого объявили насильнику и вору подозрение, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

«Событие произошло неделю назад. Правонарушитель — 25-летний житель райцентра — ночью пробрался в дом 73-летней женщины и, применив физическую силу, против воли потерпевшей вступил с ней в интимную связь. Покидая чужой дом, злоумышленник оделся в обновки, которые нашёл в одной из комнат, и ушёл», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция нашла молодчика через несколько дней. Он признался в преступлении, объясняя содеянное действием алкоголя.

После проведения всех необходимых экспертиз правонарушителю объявили подозрение и взяли под стражу. Парню грозит до шести лет лишения свободы.



Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года за изнасилование 14-летней падчерицы житель Подольского района Одесской области приговорён к 7 годам лишения свободы.

Фото и видео: Татарбунарское отделения полиции в Одесской области