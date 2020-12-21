Умер один из создателей мультфильма «Ну, погоди» Александр Курляндский

Писатель, драматург, один из создателей «Ну, погоди!» Александр Курляндский скончался на 83-м году жизни,

О его смерти сообщил Интерфакс со ссылкой на писателя Александра Лебедева, друга Курляндского.

«Умер мой друг и партнёр по работе Александр Ефимович Курляндский», — написал Лебедев на своей странице в Facebook.

Александр Курляндский умер после продолжительной болезни.

Для справки. Александр Курляндский родился 1 июля 1938 года. Русский писатель, сатирик и драматург, сценарист, автор книг для детей. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2007), лауреат Государственной премии СССР (1988). Один из создателей мультипликационного сериала «Ну, погоди!», в первом выпуске которого дебютировал в мультипликации. Работал над созданием мультфильмов «Великолепный Гоша» (10 выпусков) и «Возвращение блудного попугая» (3 выпуска).

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года в возрасте 85 лет скончался советский и российский артист, театральный режиссёр и поэт Валентин Гафт.