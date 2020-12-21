Одесские пограничники задержали 100 тысяч тюбиков клея сомнительного происхождения

Пограничники Подольского отряда совместно с представителями Национальной полиции обнаружили и изъяли более 100 тысяч тюбиков клея сомнительного происхождения.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«При проверке полученной в ходе служебной деятельности информации, пограничники отдела «Окны» вместе с полицейскими остановили в пограничье микроавтобус «Фольксваген» украинской регистрации под управлением 20-летнего гражданина Украины», — говорится в сообщении.

В ходе осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили груз клея без необходимых документов.

Отмечается, что мужчина в автомобиле перевозил 203 ящиков, в которых находилось более 101 тысячи тюбиков клея.

Товар, предварительная сумма оценки которого составила более 710 000 гривен, изъят, его происхождение устанавливается.

Также в действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 227 УК Украины «Умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции».



Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года пограничники в пункте пропуска «Староказачье» на границе с Молдовой в втомобилях обнаружили тайники со 120 килограммами красной икры летучей рыбы «Тобико» и 60 флаконами духов компании «AVON».

Фото и видео: Госпогранслужба