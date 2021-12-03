В Одессе пограничники встретились с матерью погибшего побратима

В Одессе состоялась церемония вручения барельефа «Икона памяти погибшим за Независимость Украины» Надежде Афанасьевне — матери погибшего пограничника Олега Кислицкого.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Гибель побратимов на Востоке Украины стала болезненным ударом и кровоточащей раной в сердце пограничников, родных, друзей и коллег. Нельзя вернуть наших Героев, но охранники границы всегда будут помнить всех, кто отдал жизнь во имя свободы и независимости родной страны. Их подвиг – настоящий образец отваги и самопожертвования», — говорится в сообщении.

Начиная с 2015 года, с целью почтить память погибших Героев Украины был создан всеукраинский проект «Икона памяти погибшим за Независимость Украины», инициатором которого стала известная скульптор Елена Карамушка.

Каждая икона, которую вручают семьям павших воинов, является уникальной и неповторимой работой, на которой изображена Украина-мать, обнимающая воина-защитника, а между ними пылает свеча памяти. Эксклюзивное произведение искусства включает в себя множество символов: любовь, потеря, тоска, боль, надежда, несгибаемость духа и веры. Она создана, чтобы согревать родительские сердца и хранить вечную память о верных сыновьях и дочерях Украины.

Пограничник Олег Кислицкий мужественно погиб 6 августа 2014 года во время организованного прорыва из окружения в районе пункта пропуска «Довжанский». При выходе колонна сводного подразделения была подвергнута массовым артиллерийским обстрелам. В ходе проверки личного состава стало известно, что Олег Кислицкий отсутствует. Долгое время военнослужащего считали пропавшим без вести. Тело павшего воина было найдено в августе 2015 года в посёлке Нижний Нагольчик. Позже в октябре военнослужащего перезахоронили в родном селе Молога Белгород-Днестровского района.

Передача иконы матери погибшего пограничника состоялось в Римско-Католическом Костёле Успения Пресвятой Богородицы Девы Марии с участием побратимов Олега. Перед вручением она была освящения и благословлена.

Каждый из собравшихся выразил матери Олега искренние слова сострадания и благодарности за воспитание славного патриота и Героя Украины.

Как сообщала Одесса News, 26 октября 2021 года в зоне Операции Объединённых Сил (ООС) погиб военнослужащий из Одесской области, мастер-сержант 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Георгий Халиков.

Фото: Госпогранслужба

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