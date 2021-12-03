Средь бела дня в Одессе пожар чуть не унёс 10 жизней

2 декабря, в 15 часов 26 минут, в Службу спасения поступило сообщение, что по улице Нежинской, 71 в Приморском районе города Одессы произошло возгорание в чердачном помещении трёхэтажного жилого дома.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытию на место вызова спасатели установили возгорание в одной из квартир на 3-м этаже.

«Во время пожара звеном газодымозащитной службы из задымленной зоны были эвакуированы 10 человек», — говорится в сообщении.

23 спасателя ликвидировали пожар в 15 часов 40 минут на площади в 5 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет.

Специалисты вероятной причиной пожара назвали короткое замыкание в электросети.

Как сообщала Одесса News, 29 ноября в селе Златоустово Березовского района Одесской области после пожара было обнаружено обгоревшее тело 82-летнего хозяина жилого дома.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat