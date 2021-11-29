Из-за неосторожности при курении в Одесской области погиб пенсионер

29 ноября в пожарно-спасательное подразделение города Березовка поступило сообщение от сотрудников полиции о том, что в селе Златоустово Березовского района Одесской области было обнаружено обгоревшее тело 82-летнего хозяина жилого дома.

Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области сообщило, что пожар был ликвидирован путём самозатухания. Огнём уничтожены вещи домашнего обихода на общей площади 3 квадратных метра.

Отмечается, что предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении хозяином дома.

Как сообщала Одесса News, 27 ноября в Березовском районе, Курисовской территориальной общине, в посёлке Сербка, по улице Центральная, 13 возник пожар в частном жилом доме, после ликвидации которого обнаружено тело хозяина 1948 года рождения.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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