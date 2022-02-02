Вновь пожар в жилом одесском доме, есть пострадавшие

Сегодня, 2 февраля, в 03 часа 13 минут, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Малиновском районе Одессы, по улице Академика Филатова, возник пожар в квартире жилого дома.

Об этом информирует на своей странице в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в одесской области.

По прибытию на место спасателями было установлено, что горит имущество в квартире на 3 этаже и балконы на 3, 4 и 5 этажах.

«Во время ликвидации пожара звеном газодымозащитной службы по маршевой лестнице было эвакуировано 7 человек, 2 из которых – дети. Также спасены из горящего дома 3 пострадавших, 1967 и 1968 годов рождения и ребёнок 2007 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 03:50 пожар удалось 24 спасателям локализовать и в 03:55 — ликвидировать на площади 42 м².

После пожара к экстренной медицинской помощи дополнительно обратились 4 человека, из них 2 детей, которых госпитализировали.

Для определения причины возникновения пожара на месте будет работать опытно-испытательная лаборатория Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, 1 февраля был пожар в подъезде жилого дома по улице Николаевская дорога, 311, в Суворовском районе Одессы.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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