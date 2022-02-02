Умерла итальянская актриса Моника Витти

Известная итальянская актриса, которая 12 раз была лауреатом премии «Золотой глобус», Моника Витти умерла в возрасте 90 лет.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ANSA.

Витти стала иконой итальянского и мирового экрана, а также музой кинорежиссёра Микеланджело Антониони.

Первыми ролями, которые она сыграла в кино, были роли в легендарных фильмах самого Антониони. Среди них «Приключение» (1960), «Ночь» (1961), «Затмение» (1961) и «Красная пустыня» (1964).

В 1990 году Витти уже дебютировала в качестве режиссёра в фильме «Тайный скандал», к которому написала сценарий и сыграла главную роль.

Отмечается, что она отсутствовала в публичной жизни с 2001 года из-за того, что у неё была болезнь Альцгеймера.

Моника Витти (настоящее имя Мария Луиза Чечарелли) – выдающаяся итальянская актриса театра и кино. Пять раз удостоена премии «Давид ди Донателло» (итальянский «Оскар») за лучшую главную женскую роль, трижды получила «Серебряную ленту».

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