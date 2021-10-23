Голливудский актёр глубоко переживает по поводу трагедии с украинским кинооператором

Американский актёр Алек Болдуин впервые прокомментировал трагедию на съёмочной площадке вестерна «Раст», где он случайно застрелил оператора фильма гражданку Украины Галину Хатчинс и тяжело ранил режиссёра Джоэла Соузу.

Как информирует ГОРДОН, на своей странице в Twitter он написал, что потрясён случившимся.

«Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс – жены, матери и нашей глубоко уважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с расследованием, которое ведёт полиция, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия», – заявил Болдуин.

63-летний актёр добавил, что находится на связи с мужем Хатчинс.

«Я поддерживаю связь с её мужем, предлагая свою поддержку ему и его семье. Моё сердце разбито за её мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину», – признался Болдуин.

Как сообщала Одесса News, 21 октября стало известно, что во время съёмок вестерна «Раст» с Болдуином в главной роли в США погиб один из членов съёмочной команды. Позже выяснилось, что это была оператор Хатчинс. Также ранение получил режиссёр фильма Соуза, он в больнице в критическом состоянии.

Инцидент произошёл во время использования Болдуином оружия – оно случайно выстрелило. Съёмки ленты приостановлены.

Отмечается, что помощник режиссёра Дэйв Холлс во время съёмок фильма случайно дал актёру заряженное оружие, в котором был боевой патрон. Об этом говорится в судебном протоколе по делу, отмечает Associated Press.

Пистолет, из которого актёр совершил выстрел, был одним из трёх, которые оружейник фильма Ханна Гутьеррес-Рид установила на тележку возле деревянного строения, где разыгрывалась сцена из фильма. Холлс вытащил пистолет из тележки и принёс его Болдуину, не зная, что оно было заряжено боевыми патронами.

В момент передачи Болдуину пистолета Холлс крикнул: «Холодное оружие», говорится в записях следствия. Это означало, что оружие безопасно и в нём нет боевых патронов.

Ведётся следствие.

Погибшая Хатчинс родилась и выросла в Украине, ей было 42 года.

Фильм «Раст» рассказывает историю преступника по имени Харланд Раст, который узнал, что его 13-летний внук обвинён в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского маршала Вуда Хелма и его охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.

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