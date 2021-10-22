Голливудский актёр Алек Болдуин на съёмках фильма застрелил режиссёра и оператора

Американский актёр Алек Болдуин на съёмках фильма в Нью-Мексико выстрелил из реквизитного пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, убив оператора и ранив режиссёра картины.

Как сообщает Укринформ, ссылаясь на Reuters, инцидент произошёл на съемочной площадке независимого художественного фильма «Раст» на ранчо Бонанза-Крик к югу от Санта-Фе.

Офис шерифа подтвердил, что на съёмочной площадке «Раста» от выстрелов исполняющего главную роль актёра пострадали два человека.

42-летняя Галина Хатчинс, оператор-постановщик украинского происхождения, была отправлена в больницу на вертолёте, однако она скончалась.

48-летнего режиссёра Джоэл Соуза увезли на машине скорой помощи, он находится в критическом состоянии.

Отмечается, что Болдуин добровольно пришёл и дал показания полицейским, его отпустили, не предъявив никаких обвинений. Полиция расследует инцидент, съёмки фильма приостановлены.

Болдуин играет в картине «Раст» знаменитого преступника Харланда Раста. По сюжету его внука обвиняют в случайном убийстве и приговаривают к повешению. Тогда Раст отправляется в Канзас, чтобы освободить его из тюрьмы. Действие вестерна происходит в XIX веке.

Погибшая Галина Хатчинс была родом из Украины, она выросла на военной базе за Полярным кругом. Женщина изучала журналистику в Киеве и кино в Лос-Анджелесе, а в 2019 году журнал American Cinematographer назвал её «восходящей звездой» кинематографа.

Как сообщала Одесса News, знаменитый актёр с одесскими корнями Леонардо ДиКаприо принял участие в спасении человека, упавшего за борт в Карибском море.

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